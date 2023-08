贅沢 UNDERCOVER エドワード・ゴーリー パンツ ショートパンツ

【最終値下げ】

これ以上のお値下げは難しいので、この金額でご検討いただきたいと思います。

UNDERCOVER の パンツ です。

エドワード・ゴーリー の ドラキュラ が描かれています。

色:ブラック

サイズ:S(ウエスト:約72cm)

中古で譲っていただきましたが、出番がないため出品します。

たたみじわ等ありますが、目立った傷や汚れ等ありません。

素人検品ですので見逃し等あるかもしれません。気になる方はご遠慮ください。

アンダーカバー

商品の情報 商品のサイズ S ブランド アンダーカバー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

