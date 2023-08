※お値下げ不可

※別サイトでも出品中売れたらすぐ消します。

【未開封】

アミューズメント一番くじ

ドラゴンボールフィギュア

smspゴジータ3種類セット

SMSD C賞03 原作カラー彩色 孫悟空 フィギュア アミューズメント一番くじ



A賞 THE BRUSH Ⅰゴジータブルー

B賞 THE BRUSH Ⅱ超サイヤ人ゴジータ

C賞 THE BRUSHIII ゴジータ

三体セットです。

こちらの商品は初期不良が多かったので三体ともメーカーに交換してもらい暗所に保管していました。

中身は確認していませんが他の数体も交換にだし問題なかったので大丈夫だと思います。

もし初期不良があればメーカーにお問い合わせください。

アミューズメントくじの景品なので初期から箱にスレや痛みはあります。

完璧を求める方、神経質な方は購入を御遠慮ください。

中身のすり替え防止の為返品は致しかねます。

※それぞれ半券付き

※喫煙無し ペット無し

梱包しリサイクルダンボールにて発送します。

SMSPゴジータ

アミューズメント一番くじドラゴンボール

ゴジータフィギュア

一番くじドラゴンボール

ドラゴンボールフィギュア

SMSPゴジータ黒髪

SMSP超サイヤ人ゴジータ

SMSPゴジータブルー

ドラゴンボール超

人気タイトル···ドラゴンボール

フィギュアシリーズ···一番くじ

商品の情報 ブランド バンプレスト 商品の状態 新品、未使用

