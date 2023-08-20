人気特価 プラダ　PRADA ブルゾン　デニムジャケット Gジャン/デニムジャケット

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サイズは40でMサイズ程度です！参考価格 328,000円サイズ 40【Mサイズ】 肩幅 40cm 身幅 46cm 着丈 60cm 袖丈 59cmサイズが合わなかったため出品します。#PRADA#prada#プラダ#GORETEX#ゴアテックス#ブルゾン#デニムジャケット#40#nySHOPメンズ

商品の情報 商品のサイズ M ブランド プラダスポーツ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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