【新作入荷!!】 超良色　90s ラルフローレン　グリーン　ゆるだぼ　100%コットン　肉厚 ニット/セーター

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閲覧していただきありがとうございます！フォローしていただくと値下げ可能になります！☆リピーターの方¥200値引き！☆◼️商品名◼️ 超良色 90s ラルフローレン グリーン ゆるだぼ 100%コットン 肉厚◼️カラー◼️グリーン◼️サイズ◼️ サイズ XL着丈71肩幅58身幅65◼️状態◼️目立った傷や汚れなし 後ろ部分に目立たない程のほつれがあります◼️備考◼️ 何かあれば気軽にお尋ねください。 詳しくはプロフィールを見てください。#ゆるだぼ #古着男子 #古着女子 #ビンテージ #ビンテージtシャツ #菅田将暉#古着トップス #90年代 #90s #80s #70s#オーバーサイズ #ビックシルエット #ストリート #NIKE #nike sb #パタゴニア #supreme #bape #トミー #tommy #カーハート #carhartt #nautica #reebok #ユニセックス #ワークウェア #シャツ #HIPHOP #バンドtee #アウトドア #スケーター #スケーターファッション #NBA #ゲームシャツ #アメカジ #ヴィンテージ#3代目 #三代目 #三代目jsb #3jsb #starter #NFL #MLB #NBA他の古着→ #古着屋beauty

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