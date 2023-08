毎年人気の定番フーデッドジャケット!

新品未使用 タグ付 正規品

メンズ Men/アパレル/ジャケット/Rime Light IN Flex Hooded Jacket Men

品番1013-00840

価格35200円

お値引きは、ごめんなさい。

カラー ブラック

サイズ(日本サイズM)

身長167-173

胸囲89-95

実寸

着丈70cm

身幅約51cm

❣️日本サイズLも出品しております♪

ご希望の方は、コメント宜しくお願い致します。

動きやすさを向上させる弾性ライニング素材を使用したフーデッドジャケット。撥水性を備えた軽量な仕上がりが魅力です。両脇と脇の下には通気性をアップさせるストレッチフリース性のインサート材を使用しました。寒い季節も快適に過ごせる断熱素材を使っていることも特徴です。肩回りは動きやすいようラグランスリーブに。フィット感を調整のできるフードもポイント。コンパクトになるため持ち運びにも便利です。

・ 通気性と自由な動きを確保する 軽量で伸縮性と撥水性を備えたPertex(R)Quantum Air素材

・ 動きやすさを改善する弾性ライニング素材

・ 優れた通気性を実現する 両脇と脇の下に配されたPontetorto(R)ストレッチフリース製の弾性インサート材

・ 優れた保温効果とさらに自由な動き確保する40g/m2 OTIストレッチ断熱素材を使用

・ 動きは自由自在

・ 1点調整システム付きのフード

・ チンガード

・ ジッパー付サイドポケット2つ

・ 肩周りが楽なラグランスリーブ

・ 部分的に伸縮素材を使用し ヘムのフィット感をアップ

・ ジャケットはサイドポケットに収納可

素材:Ajungilak OTI Stretch

Pontetorto Tecnostretch

#マムート

#MAMMUT

#インナーダウン

#バックカントリー

#キャンプ

#登山

#防寒具

✳アウトドア商品が好きな方(^^)d

#登山

#トレッキング

#トレイルラン

#トレラン

#ハイキング

商品の情報 ブランド マムート 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 ブランド マムート 商品の状態 新品、未使用

