下記の商品です。

トライバルカモを使用したリバーシブルワークジャケット。

中綿入りなので、保温性もそこそこあります。

気分によって、柄を変えれるので着回ししやすい商品です。

3.4.5月にベストなジャケットだと思います。

174cmでちょうどいいサイズ感できていました。

肩幅 50

着丈 68

※素人採寸です。

シュプリーム

logo

ロゴ

トライバルカモ

パフィリバーシブルワークジャケット

Tribal

Camo

商品の情報 商品のサイズ M ブランド シュプリーム 商品の状態 目立った傷や汚れなし

