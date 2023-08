ヤコブコーエン JACOB COHEN

J622 コンフォート

ストレッチ ジーンズ

イタリア製

カラー インディゴブルー 青

W30

ウエスト39

股上23

股下84

わたり幅26

すそ幅18

(平置きcm)

コットン79%

ポリアミド20%

エラスタン1%

ストレッチが効いておりノンストレスで着用頂けます。

セルビッチ(ステッチカラーと合わせた少しゴールドが入った色目)など細部までこだわった上品な大人デニムパンツです。

確かお値段は6-7万円程度したかと思います。

頂き物ですが、室内で2-3度着用しただけの超美品ですのでハラコパッチの状態もよくヤコブの特徴であるパチュリの香りも残っております。

他のサイトにも出品致しておりますので、早い者勝ちでご容赦ください。

622、688、NICK、BARDモデル好きな方もご検討下さい。

SIVIGLIA シヴィリア

INCOTEX インコテックス

PT TORINO ピーティートリノ

PT01 ピーティーゼロウーノ

PT05 ピーティーゼロチンクエ

GTA ジーティーアー

BERWICH ベルウィッチ

VIGANO ヴィガーノ ビガーノ

JACOB COHEN ヤコブコーエン

YCHAI イカイ

APC アーペーセー

DIESEL ディーゼル

CARE LABEL ケアレーベル

Nudie Jeans ヌーディージーンズ

Dsquared2 ディースクエアード

DOLCE & GABBANA ドルチェ&ガッバーナ

ARMANI アルマーニ

REPLAY リプレイ

HIDROGEN ハイドロゲン

N°21 ヌメロヴェントウーノ

entre amis アントレアミ

TRAMAROSSA トラマロッサ

SIVIGLIA シヴィリア

INCOTEX インコテックス

PT TORINO ピーティートリノ

PT01 ピーティーゼロウーノ

PT05 ピーティーゼロチンクエ

などのイタリアブランドが好きな人におすすめです。

カラー···ブルー

シルエット···スキニー

股上···レギュラー

丈···フルレングス

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ヤコブコーエン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

