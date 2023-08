【人気急上昇】 セントマイケル　22SS カットソー Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

クローゼット整理の為、出品します。

製品の都合上、ヴィンテージ感を出す為に色落ち加工等がされていますのでご了承下さい。

他商品とまとめて購入いただきますと値引きさせていただきますのでコメントください。

サイズ

肩幅 58cm

身幅 58cm

着丈 75cm

袖丈 21cm

*素人採寸のため、誤差はご了承下さい。

カラー···ブルー

袖丈···半袖

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

季節感···春、夏

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド セントマイケル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

