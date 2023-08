商品に興味をもっていただき、ありがとうございます。

プラチナ900、1カラットリング、フラワーモチーフリング

以下お読みいただき、ご購入をお待ちしています。

【商品の説明】

Wish upon a star…中央のダイヤモンドに星が現れるオリジナルカットが施されています☆

Pt999

3.5g

D0.052ct 0.06ct

8号

リング幅…2.8mm

【商品の状態】

使用状況 :新品仕上げ済み

【フォロワー様ご優待】

最後までお読みいただきありがとうございます。

当店をフォローしていただいた方に以下の特典をご用意致しました。

【5%オフ】

お値下希望のコメントに『フォローしました』と付けて投稿していただけましたら、フォロワー様に限り商品価格より5%お値下げさせていただきます。必ずご購入前に申し付けくださいませ。購入後はお値下げできません。

【サイズ直し可能!】

お渡し前のサイズ直しが可能です。

基本料金3500円にサイズアップのみ1号アップ毎に500円かかります。

【ラッピング無料】

また、フォロワー様に限りご希望の方は無料でギフトラッピングを付けさせていただきます。

ささやかではありますが、購入前にコメントでご要望をお伝えくださいませ。

【その他】

当社はお客様からの買い取り、又はAACD日本流通自主管理協会ATF全国質屋ブランド品協会認定の古物市場です。また、鑑定は買い取り業者→オークション会社→当社と3回の工程をクリアした100%正規品になりますのでご安心ください。

また、除菌、滅菌、仕上げを全てした安心してお客様にお届けするお品でございます。

その他お気軽にご質問くださいませ。

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

