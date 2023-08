「PlayStation®Vita(PCH-2000シリーズ)Wi-Fiモデル ライムグリーン/ホワイト PCH-2000 ZA13」

ソニー・インタラクティブエンタテインメント

携帯ゲーム機「PSVITA」です

PSVITA 空箱、説明書

型番(PCH-2000ZA13)

本体色はライムグリーンです。

光の加減で青っぽく見えますが一枚目のお写真と同じです

箱、印刷物無しです

使用感の少ない商品です。

光の角度によって小傷が見られます。

ゲームソフトの動作、タッチパネルおよびスティックやボタンなどの入力、音声出力など一連の動作確認を行い、いずれも問題なく機能しました。

○セット内容

本体

USBケーブル

ACアダプター

電源コード

他のサイトにも出品してます。

交渉中でも購入者を優先させていただきます。

#ソニー・インタラクティブエンタテインメント

#ゲーム

#本体

#PlayStationVita

#PlayStation_Vita

#PSVita

#PS_Vita

#希少カラー

#ライムグリーン

#携帯用ゲーム機

#家庭用ゲーム機

#小型ゲーム機

商品の情報 ブランド プレイステーションヴィータ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

