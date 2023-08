おトク情報がいっぱい！ SLOW Linen Jacket サイズ2 Gジャン/デニムジャケット

SLOW定番で展開しているリネンジャケットになります。

オレンジは今はもう販売していないのでかなりレアカラーです。

SLOW、古着好きな方は是非。

着用回数1回、汚れもなくほぼ新品同様です。

カラー

orange

サイズ2

肩幅52

身幅60

着丈67

袖丈57

以下引用分

ヴィンテージのGジャン1st/2nd のスタイルを現代的に着やすくモディファイした逸品。高級素材であるリネンを用いた上で、ジャケットとして丁度良い適度なウエイト、暑い時は涼しく、寒い時は暖かな特徴を持つリネン素材は、オールシーズン着回して頂けます。シルエットは、身幅、肩幅に適度なゆとりがあることでストレスのない着用感。

本来デニムのジャケットが、リネン素材により新しい大人の表情になりました。冬場はボタンを閉めて上からコートを着用して着まわしていただけます。

vintage a.presse auralee comoli phlannel teatora slow seven by seven yaeca graphpaper studio nicholson steven alan crepscule universal products westoveralls hender scheme

商品の情報 商品のサイズ M ブランド スロウ 商品の状態 未使用に近い

SLOW定番で展開しているリネンジャケットになります。オレンジは今はもう販売していないのでかなりレアカラーです。SLOW、古着好きな方は是非。着用回数1回、汚れもなくほぼ新品同様です。カラーorangeサイズ2 肩幅52身幅60着丈67袖丈57以下引用分ヴィンテージのGジャン1st/2nd のスタイルを現代的に着やすくモディファイした逸品。高級素材であるリネンを用いた上で、ジャケットとして丁度良い適度なウエイト、暑い時は涼しく、寒い時は暖かな特徴を持つリネン素材は、オールシーズン着回して頂けます。シルエットは、身幅、肩幅に適度なゆとりがあることでストレスのない着用感。本来デニムのジャケットが、リネン素材により新しい大人の表情になりました。冬場はボタンを閉めて上からコートを着用して着まわしていただけます。vintage a.presse auralee comoli phlannel teatora slow seven by seven yaeca graphpaper studio nicholson steven alan crepscule universal products westoveralls hender scheme

