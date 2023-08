MM6の人気ジャパニーズバッグの大きいサイズです。

MM6の人気ジャパニーズバッグの大きいサイズです。高さ 55cm幅 50cmスナップボタン開閉内ポケットあり裏地ありシングルハンドルトートバッグメゾン マルジェラが女性らしさを表現するコレクション「MM6 Maison Margiela(エムエム6 メゾン マルジェラ)」。日本の折り紙から着想を得たアイコンシリーズ「ジャパニーズ」のトートバッグ。軽くて柔らかい生地と持ちやすいワンハンドル、肩に掛けてもフィットするフラットなシルエットが特徴。一度人の手に渡ったものですのでその点ご了承いただける方のみご購入をお願いします。

