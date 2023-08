新品同様 bathing a ape プリント チノパン ワークパンツ/カーゴパンツ

a bathing ape チノパン プリント

size M

ウエスト-約41.5cm

わたり-約27.5cm

裾幅-約23cm

股上-約28cm

裾幅-約73cm

1993年、「ア ベイシング エイプ」スタート。

創業者はNIGO(本名 長尾智明)。1970年生まれ。 89年、文化服装学院エディター科(現在の情報科)に入学。その年 、高橋盾(現アンダーカバーのデザイナー)に文化服装学院で出会う。高橋盾と親しくなり、会社を興す前はともにコラボレートしていた。

入学時から西麻布にあったクラブ「P.ピカソ」に通い始める。当時「A STORE ROBOT」原宿店の店長だった高橋一郎の紹介で藤原ヒロシに出会い、彼のイベント「ファミリー」のDJとして手伝いを始める。藤原ヒロシに顔が似ていることから、藤原ヒロシの「2号」の意味でNIGOという名前になった。

91年に文化服装学院卒業。マガジンハウスの「ポパイ」「宝島」での仕事を始め、数社でライターやスタイリストを経験。

93年、原宿にショップ「NOWHERE」オープン。同年、映画「猿の惑星」熱狂的ファンのNIGOと、当時コーネリアス系のデザイナーとして有名なスケシンが意気投合。同シリーズをモチーフとした「A BATHING APE(ア ベイシング エイプ)」を設立。デザイナーズファッションと異なり、ヒップホップやスポーツマンに好評で、それに追従する世代にもヒット。東京からニューヨークまでストリートブランドとしての地位を確立した。

ア ベイシング エイプの名称は、正式には「A BATHING APE IN LUKEWATER」で、「ぬるま湯につかった猿」という意味。

2004年、音楽プロデューサーのファレル・ウィリアムス(Pharrell Williams)とブランド「ビリオネアボーイズクラブ(Billionaire Boys Club)」を立ち上げる。

2010年ノーウェアを香港企業のI.Tへ売却。

NIGOはベイプを離れ、2014年春夏シーズンより、ユニクロ UTブランドとして初のクリエイティブ・ディレクターに就任した。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド アベイシングエイプ 商品の状態 やや傷や汚れあり

