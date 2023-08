#★★ワンピース一覧はこちら

【ブランド】 YOKOCHAN ヨーコチャン

【アイテム名】袖なし 無地 フレアワンピース ドレス

【製造国】日本製

【素材】アセテート レーヨン

【状態】商品の状態としましては、特に目立つキズ・ヨゴレ等は見受けられません。

こちらはあまり使用感の感じられない商品ですが着用に伴う細かな傷、ヨゴレ、記載に無い細かなキズ、汚れが見受けられる場合がございます。

神経質な方はご遠慮ください。

タグ表記サイズ FREEサイズ

計測サイズ

身幅 45

総丈 93.5

※喫煙者、ペットはいませんのでご安心ください。

※過度値引きはご遠慮ください

発送前に検品しておりますが、使用に伴う細かな傷、ヨゴレ、記載に無い細かなキズ、汚れが見受けられる場合がございますのでご理解のほどよろしくお願いします

※喫煙者、ペットはいませんのでご安心ください。

●発送

匿名発送となっておりますので安心してご購入ください。

●梱包

質の良い商品をできるだけ安く提供させて頂くために簡易梱包、再生袋などで発送させて頂くことをご理解ください。

●フォロー割あり

当アカウントをフォロー後にコメント欄にてお知らせ頂ければ金額に合わせて割引させて頂きます。

(基本2000円未満の商品は対象外となる場合があります)

詳しくはプロフィールをご参照ください。

その他ご質問や値引きのご相談などお気軽にコメントください。

こちらのアイテム以外にも多数出品しておりますのでご覧いただければ幸いです。

管理番号 Z 0305 7100

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ヨーコチャン 商品の状態 未使用に近い

