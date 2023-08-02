絶対一番安い coleman コールマン アウトドア　ワゴン ダルゴールド　新品未開封　限定 その他

コールマン アウトドア ワゴン ダルゴールド OUTDOOR WAGON テント タープ テーブル チェア 等の運搬に Coleman
US.ガソリン携行缶 ミリタリー
USビンテージ AGM社 クーラーボックス
新品未開封です！箱にそのまま送付状付けて発送致します！初期不良などはご自身でメーカーに直接ご相談ください！入れ替え防止等のため、キャンセル、返品はお断りします。ご理解の上ご購入下さい！
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購入時から保管に伴う箱に多少のキズはあります
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◇多くの荷物を楽に運べる簡単収束型ワゴン
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◇大型タイヤでスムース楽々移動
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◇ストッパー付タイヤでさらに使いやすい
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◇両サイドにDリング付きで荷物の固定が出来る
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※大変危険ですので人やペットを載せないでください。
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■使用時サイズ：約1060×530×1000(h)mm
カロナンバスケット ヴィンテージバスケット Caro-nan darkgreen
■収納時サイズ：約180×400×770(h)mm
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■荷台サイズ：約880×420×310（h）mm
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■重量：約11kg
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■材質：フレーム/スチール 生地/ポリエステル
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■耐荷重：約100kg
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■付属品：フック付きラバーバンド、収納ケース
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coleman ビンテージ クーラーボックス ウッド調
■生産国：中国
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■2021年モデル
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■JAN: 4992826115890
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コールマン アウトドア ワゴン ダルゴールド OUTDOOR WAGON テント タープ テーブル チェア 等の運搬に Coleman新品未開封です！箱にそのまま送付状付けて発送致します！初期不良などはご自身でメーカーに直接ご相談ください！入れ替え防止等のため、キャンセル、返品はお断りします。ご理解の上ご購入下さい！購入時から保管に伴う箱に多少のキズはあります値下げ不可◇多くの荷物を楽に運べる簡単収束型ワゴン◇大型タイヤでスムース楽々移動◇ストッパー付タイヤでさらに使いやすい◇両サイドにDリング付きで荷物の固定が出来る◇収納カバー付き※大変危険ですので人やペットを載せないでください。■使用時サイズ：約1060×530×1000(h)mm■収納時サイズ：約180×400×770(h)mm■荷台サイズ：約880×420×310（h）mm■重量：約11kg■材質：フレーム/スチール 生地/ポリエステル■耐荷重：約100kg■付属品：フック付きラバーバンド、収納ケース■生産国：中国■2021年モデル■JAN: 4992826115890コールマン colemanスノーピーク snowpeakチャムス ユニフレームキャンプ デイキャンプ カートクーラーボックスクーラー ハードクーラーデイキャンプ スポーツ観戦限定カラー BBQ バーベキューカラー ダルゴールド