クリスマスファッション 【送料無料】アディダス イージーブースト350 V2　ONYX yeezy スニーカー

アディダス イージーブースト350 V2 ブラック ONYX yeezy

アディダス adidas

イージーブースト350 v2

YEEZY BOOST 350 v2

カラー オニキス/ONYX

サイズ 27.5㎝/9.5インチ

COMFIRMEDで当選しました。

3枚目の写真のように段ボールの中に箱を入れ発送します。

なるべく箱を傷つかない用にします。

気楽にコメント下さい^^

試着なし、撮影のため開封の未使用品です

よろしくお願いします。

商品の情報 商品のサイズ 27.5cm ブランド イージー 商品の状態 新品、未使用

