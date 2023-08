カタログギフトも！ & King Prince you/踊るように人生を。初回限定盤a Lovin' 邦楽

King & Prince

Lovin' you/踊るように人生を。 初回限定盤a

DVDを一度再生したのみです。

CDは再生していません。

暗所にて保管しておりました。

一度開封していますが、ビニールはそのまま付いています。

※シリアルナンバーは付属しておりません。

#キンプリ

#king&prioce

