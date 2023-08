ご覧頂きありがとうございます❗️

✿ブランド名 CELINE セリーヌ

✿サイズ(約)

タテ 11cm

ヨコ 13cm

マチ 1cm

平置き実寸。素人採寸の為、多少の誤差はご了承下さい。

着画はお断りいたします。

✿収納箇所

カード入れx3

小銭入れx1

お札入れx1

フリーポケットx5

✿購入元 鑑定済みブランド買い取り店

✿状態 ヴィンテージ品ですから、使用に伴うレザー部に擦れや小傷、小銭入れの中も擦れがありますが、角スレはなくホックもしっかりと止り、目立つ汚れやシミはありませんので、まだまだ長くご愛用頂けます。

小銭入れの中は、専用クリーナーで綺麗にしました。

大切にして頂ける方にお願いしたいです。

✿カラー ブラック黒xダークブラウン系

✿素材 レザー PVC

✿シリアルナンバー M96

✿配送

簡易包装にて2日以内の発送で、最安値料金の発送を予定しています。

୨୧⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒୨୧

■注意事項

美品は中古品レベルの判断です。

※あくまでも中古品の為、神経質な方、完璧をお求めの方はご購入をお控えください。

iPhoneでの撮影の為、多少の色合いの誤差はご容赦下さい。

・素人検品のため見落としがある可能性も含めたお値段ですので、ご了承ください。

・あくまで中古品ですのでご理解頂ける方のみお買い求めください。

・トラブル防止のため、いかなる場合も購入された方を最優先とさせて頂きます。

ご購入前にプロフィールの確認をお願いいたします。

15000→

商品の情報 ブランド セリーヌ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ご覧頂きありがとうございます❗️CELINE セリーヌ マカダム柄 ビンテージ ヴィンテージ 総柄総柄 PVCレザー 本革 革 ブラゾン 柄フォーマル エレガンス おしゃれ ୨୧⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒୨୧セリーヌ トリオンフ ロゴ 二つ折り 財布 ヴィンテージ ☆シンプルで かわいい 人気 の セリーヌ マカダム トリオンフ 折り財布です!ブラゾン 柄 のデザインがポイント♪ミニ ショルダー バッグ サコッシュ ポシェット バッグ に入るちょうどいいサイズ感のお品です♪୨୧⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒୨୧✿ブランド名 CELINE セリーヌ✿サイズ(約)タテ 11cmヨコ 13cmマチ 1cm平置き実寸。素人採寸の為、多少の誤差はご了承下さい。着画はお断りいたします。✿収納箇所カード入れx3小銭入れx1お札入れx1フリーポケットx5✿購入元 鑑定済みブランド買い取り店✿状態 ヴィンテージ品ですから、使用に伴うレザー部に擦れや小傷、小銭入れの中も擦れがありますが、角スレはなくホックもしっかりと止り、目立つ汚れやシミはありませんので、まだまだ長くご愛用頂けます。小銭入れの中は、専用クリーナーで綺麗にしました。大切にして頂ける方にお願いしたいです。✿カラー ブラック黒xダークブラウン系✿素材 レザー PVC✿シリアルナンバー M96✿配送簡易包装にて2日以内の発送で、最安値料金の発送を予定しています。୨୧⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒୨୧■注意事項美品は中古品レベルの判断です。※あくまでも中古品の為、神経質な方、完璧をお求めの方はご購入をお控えください。iPhoneでの撮影の為、多少の色合いの誤差はご容赦下さい。・素人検品のため見落としがある可能性も含めたお値段ですので、ご了承ください。・あくまで中古品ですのでご理解頂ける方のみお買い求めください。・トラブル防止のため、いかなる場合も購入された方を最優先とさせて頂きます。ご購入前にプロフィールの確認をお願いいたします。15000→S539J J23D

PRADA リュック【美品】coach コーチ ディズニー ミッキー ミニリュック リュック美品 ダコタ ポイジャーシリーズ ワッペン付きリュック カーキ コットン、レザー極美品 STORY. レザーバックパック リュック ゴールド金具✨アクアマリン✨様 専用MICHAEL KORS RAE バックパック ミディアム リュック ナイロン【週末割】 MICHAELKORS(マイケルコース)リュックケイトスペード ミニリュックPRADA リュック テスートナイロン 三角ロゴプレート レザー 巾着型 カーキMCMりゅっくぴんく