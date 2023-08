この度は、数ある商品の中から閲覧していただきありがとうございます。

即購入大歓迎です。

誠に申し訳ございませんがこちらの商品はお値下げ不可となります。

最後の1点となりますので、探されていた方はお早めにご検討ください。

wtaps ダブルタップス 半袖 Tシャツ 黒 LARGE

hoods購入の正規品です。

即完売した商品です。

新品未開封です。写真撮影のみで、一切袋から出しておりませんのでご安心ください。

実物写真は6枚目〜8枚目です。

一点物ですので早い者勝ちです。

探されていた方是非ご検討下さい。

商品名

231ATDT-CSM33

WTVUA / SS / COTTON

COLOR :BLACK

SIZE :LARGE

FABRIC :COTTON 100%

商品内容

廃棄処理される糸屑を再利用した反毛混紡のコットンジャージー生地のTシャツ。首元にモチーフを刺繍。

※ 首元の刺繍が”wtvua”に変更になります。

お支払いについて

ご購入後24時間以内のお支払いをお願いしております。お支払いに数日要する方はご購入を控えて頂きますように宜しくお願い致します。

発送について

発送については、基本的にご購入後24時間以内の発送を心掛けております。

木村拓哉 キムタク ネイバーフッド セントマイケル saint michael readymade シュプリーム Wtaps パレス Palace パレス kith キス buju tupac 2pac north face コラボ naomi チャレンジャー Challenger Phazer 長瀬 窪塚 稲葉浩志 ジャングル Jungle ナイキ NIKE 20aw modular モジュラー smock usa blank home base scout buds og hooded drifters ヨウジ ヤマモト yohji yamamoto 西山 vans era old skool slip on GPS PE Box waffle horizon af1 air force 1 エアフォース STUSSY

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ダブルタップス 商品の状態 新品、未使用

