●商品説明

PRADA プラダ

ショルダー バッグ クロスボディ

テスート ナイロン × レザー

トライアングルロゴ プレート

白タグ

黒 ブラック

メンズ レディース

多少の使用感はありますが、目立つ汚れもなくこれからも長くご使用頂けると思います^_^

内側も見えにくいかと思いますが、破れなく大変綺麗な状態です^_^

中古品の為ご理解の程よろしくお願いします。

●カラー

ブラック

●素材

ナイロン

レザー

●size

縦約23cm

横約29cm

マチ約9cm

ショルダーストラップ 約104cm(最長)

●その他

シーズン:春夏秋冬

ポケット:あり 内側に1つ

透け感:なし

生地の厚さ:普通

裏地:柄

伸縮性:なし

光沢:あり

開閉:あり

カラー···ブラック

素材···ナイロンレザー

商品の情報 ブランド プラダ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 ブランド プラダ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

