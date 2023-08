最安挑戦！ 日向坂46 上村ひなの　生写真　17種コンプ アイドル

日向坂46上村ひなの生写真17種コンプになります。

ラインナップにつきましては写真をご確認ください。

※関係ない生写真は折れ防止のためにいれています。

1stCD封入

2ndCD封入

3rdCD封入

4thCD封入

ひらがなくりすます2018衣装

猫耳衣装

浴衣2018

キツネ衣装

ドレミソラシド歌番組衣装

dasada衣装2種類

紅白衣装

4thMV衣装

青春の馬MVカラフル衣装

春私服コーディネート衣装

3rd制服衣装

アウトドア衣装

以上のフルコンプになります。

素人保管ですので特に目立った傷や汚れはございませんが、ご理解ある方のみご購入ください。

ドレミソラシドの生写真フォルダーに入れて、段ボールにいれてらくらくメルカリ便にて発送いたします。

ジャンル···女性アイドル

グッズ種類···写真

キュン ドレミソラシド こんなに好きになっちゃっていいの ソンナコトナイヨ アザトカワイイ 君しか勝たん ってか

潮紗理菜 影山優佳 齊藤京子 加藤史帆 佐々木久美 佐々木美玲 高瀬愛奈 高本彩花 東村芽依 河田陽菜 金村美玖 小坂菜緒 富田鈴花 濱岸ひより 松田好花 宮田愛萌 丹生明里 渡邉美穂 上村ひなの 髙橋未来虹 森本茉莉 山口陽世 井口眞緒 柿崎芽実

