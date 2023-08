ファッションデザイナー the kiss gambler レコード アナログ 黙想 邦楽

kiss the gambler

松田聖子 north wind

黙想

アナログ レコード

未使用保管品

発送はらくらくメルカリ便にて

※今のところ値下げはご遠慮下さい

Side - A

01. Intro

02. シベリアサンド

03. Fresh

04. スプリングコール

05. 兄さん

06. サマーサンライズ

07. おじいちゃんの口笛

kiss the gambler 黙想 アナログ レコード

Side - B

01. さよなら青春

02. ジンジャー

03. ガラスが生えるよ

04. コンクリの家と砂の家

05. 小犬

06. Don't Wither, Cranberries

検)

キス・ザ・キャンブラー

LP

完売品

rsd 2021

レコードストアデイ

カネコアヤノ

カクバリズム

サニーデイ・サービス

青葉市子

猫線

廃盤

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

