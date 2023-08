UNUSED 2020

アンユーズド ホワイトシャツ

超長綿のスーピマ150/2を使用した生地は、ふくらみのある糸でとてもソフトでシルキーな風合いです。

基本の形は、綺麗なフォーマル的装いで冠婚葬祭でも使用できます。

バックの比翼ボタンを調節する事でルック(写真9枚目)のような変形したシルエットで着用いただける遊びの効いた1着。

カフスも2重になっていて白シャツですが他の白シャツと絶対に被らない、まさに白シャツの完成形です!!

値下げコメント等気軽にくださいませ!!

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

■カラー

ホワイト

(※画像参照)

■サイズ

2(ユニセックス、男女兼用)

■定価

36,300円

■実寸(平置き計測)

着丈: 82cm

袖丈: 67.5cm

肩幅: 53cm

バスト: 63cm

※素人が平置きで計測しているため、多少の誤差はご了

承ください。

■状態: A

【SS】タグ付き、新品未使用品

【S】タグは、ついてないが新品のお品

【A】新品同様に近いもの、状態が非常に良い

【B】多少の使用感はある、状態の良い

【C】使用感はあるが、目立つダメージや大きな汚れなし

【D】使用感と部分的に目立つダメージや汚れあり

【E】使用感とダメージが大幅にあり

【R】デッドストック or 激レア

●類似ブランド

stein Jil Sander ATON toironier graphpaper ATHA MarvinePontiakshirtmakers mybeautifullandlet SH_shirt hender scheme Seya aeta THE RERACS foot the coacher spectusshoeco steven alan N.HOOLYWOOD kolor A.P.C. OAMC YOKE スタイリスト私物 ANITYA JieDa SUNSEA WELLDER AURALEE NEON SIGN SACAI maison margiela MM6 URU acne studios UNUSED studio nicholson SHINYA KOZUKA digawel comoli ryotakashima beautiful people

商品の情報 商品のサイズ L ブランド アンユーズド 商品の状態 未使用に近い

