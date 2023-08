【激安大特価！】 80s90s USA製 ヴィンテージ UNC シルバー ナイロン スタジャン スタジャン

>>>サイズ<<<

表記→M

メンズ L レディース XXL くらいです。

メンズ レディース共にお使いいただけるユニセックスです。

>>>状態<<<

古着らしさ。片側ポケット内汚れ・その他薄ら汚れ。

その他は新品のようなコンディションです。

ヴィンテージであること、年代を考慮しても状態は良い方かと思います。

>>>説明<<<

希少。激レア。

〜90年代頃の made in USA ヴィンテージ メタリック シルバー リブライン入り バック UNC プリント 中綿 ナイロン ブルゾン スタジャン になります。

>>>紹介<<<

長年集めた#古着 #ユーズド #USED の#一点物 #希少 #レア な#コレクション を放出中です。#キレイ目 #ラギット #トラッド な大人の#ビンテージ #カジュアル から#トレンド の#オーバーサイズ #ビックシルエット や#人気ブランド #ワイズ #ギャルソン #チャンピオン #リー #リーバイス や#スポーツMIX #スポーツ #ワーク #ユーロミリタリー #ミリタリー #アメカジ や#ラルフローレン #ロンハーマン #RHC など#インポート #ストリート #DC #モード #ストリート系 #スケーター #アウトドア もございます。#メンズ #レディース 共に使用いただける#ユニセックス です。年代は#60s #70s #80s #90s の#madeinUSA #USA製 #アメリカ製 #ユーロ #ヨーロッパ古着 #レギュラー #アメリカ古着 #US古着 から#20s #30s #40s #50s の#レトロ #ヴィンテージ #vintage もございます。#古着男子 #古着女子 #お洒落 #古着屋 さんの好まれる#菅田将暉 さん#奇抜 #総柄 #個性派 も取り揃えております。

>>>注意点<<<

※写真の色味は、お使いの端末のディスプレイや設定により現物と多少異なった色味に見える場合もございます。

※古着独特の匂いがある商品もあります。状態もヴィンテージ古着視点から判断しております。ヴィンテージ品、古着にご理解のある方のみご購入よろしくお願い致します。

※即ご入金可能な方のみコメント無し即購入OK。一点物のため質問中であっても売り切れてしまう場合もございます。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ヴィンテージ 商品の状態 やや傷や汚れあり

