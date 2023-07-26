【現品限り一斉値下げ！】 レアデザイン《NBA》グリズリーズ 刺繍ナイロンジャケット/メンズL ナイロンジャケット

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商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 目立った傷や汚れなし

vintage NBA ナイロンジャケット/メンズ LレアデザインNBA メンフィス・グリズリーズ刺繍ナイロンジャケット◎人気ハーフジップがかわいいアイテムです♪■COLOR :ブラック■SIZE : メンズ L ■実寸サイズ（※素人の採寸なので目安程度でお願いします）身幅 68cm着丈 70cm袖丈 63cm目立つダメージはない美品です。

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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