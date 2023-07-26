安価 2020SS★ディースクエアード2 SKATER JEAN48 デニム/ジーンズ

2020SSモデル★ DSQUARED2ディースクエアード2 SKATER JEAN スケーター ジーンズ ウォッシュ&ダメージ加工

marka マーカ 5POCKETS 13oz organic cotton



DIESEL ディーゼル THOMMER スキニー ストレッチ デニム W26

後ろ右ポケット上のレザーベルト通しの左下に系のほつれがありますが、着用回数少なく綺麗なほうだと思います(私的ですが)

未使用 PTTORINO PT01 デニムパンツ 32 BONNIE ブルー



y/project ワイプロジェクト 再構築デニム

柔らかな生地にストレッチが効き履き心地は抜群です

70s リーバイス 505 66前期 ビンテージ オリジナル LEVISシングル



【mnml】(33)スケルトンデニム スカルデニム XLサイズ相当

型番 S74LB0715 S30342

エヌハリウッド デニム パンツ ダメージ加工 パッチワーク ジーパン38 綿



paint denim wide easy pants サイズ0

サイズ 48

【希少デザイン】 エイプ スカル風ゴリラプリント デニム w33〜34相当



新品未開封 32 Stussy Levi's EMBOSSED 501 JEAN

実寸は、平置きでおおよそですが股上27cm ウエスト43cm 股下73.5cm 裾幅16cmくらいになります

FUC 紫 デニム M



JOHN LAWRENCE SULLIVAN ジップデニムパンツ

素材 COTTON98% ELASTANE2%

vintage hysteric glamour ツギハギ デニム ジーンズ



Canton Overalls Tokyoダメージジーンズ

折りたたんで発送させていただきます。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ディースクエアード 商品の状態 目立った傷や汚れなし

2020SSモデル★ DSQUARED2ディースクエアード2 SKATER JEAN スケーター ジーンズ ウォッシュ&ダメージ加工後ろ右ポケット上のレザーベルト通しの左下に系のほつれがありますが、着用回数少なく綺麗なほうだと思います(私的ですが)柔らかな生地にストレッチが効き履き心地は抜群です型番 S74LB0715 S30342サイズ 48 実寸は、平置きでおおよそですが股上27cm ウエスト43cm 股下73.5cm 裾幅16cmくらいになります素材 COTTON98% ELASTANE2%折りたたんで発送させていただきます。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ディースクエアード 商品の状態 目立った傷や汚れなし

rick owens デトロイトパンツUNK NBA ロゴワッペン 極太バギーデニムパンツ size38GO HEMP TRAVELER EASY PANTS ONEWASH M限定価格！NEEDLES H.D. PANT - JEAN ヒザデルパンツ LDSQUARED2 ディースクエアード 希少グラフィティモデル スキニー 44【リメイクデニム バイカラー アースカラー シンプル カーキ ベージュ 古着】