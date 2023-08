欲しいの NATAL DESIGN × 38explore 38-kT 38灯 ライト/ランタン

NATAL DESIGN × 38explore

38-kT NATAL DESIGN ver.

38exploreの「38灯」に NATAL DESIGN のロゴを配置したスペシャルモデルです!

輝度は200ルーメン。

光源が眩しくならないように設計し柔らかな優しい光はムーディーな雰囲気を演出してくれます。

テーブルランタンとして使えば料理やお酒がより美味しく感じるでしょう。

また、間接照明的な使い方できるのでテント内のベッドサイドランプやサイト内の雰囲気のアレンジとしてオススメのアイテム。

防水性能は生活防水。

水没など圧力のかかる耐水性能はありません。

スイッチはタッチセンサー

暗闇でも一発点灯可能です。

点灯は「Low」→「Hight」→「Off」

とシンプル

弱から点灯がポイントです。

夜中に点灯しても「まぶっ!」って言うのが無いです。

弱から長押しで無段階調光も可能です。

ピカピカやSOSモードは搭載しておりません。

その機能は他のランタンさんにおまかせします。

充電はタイプCポート採用

5V 0.5A入力

急速充電には対応しておりません。

充電池は18650リチウムイオン電池

バッテリー内蔵モデルは 3350mAh

バッテリーが劣化したら

取り替えられるようにしました。

18650バッテリーは凸起の無いものをしようしてください。

充電インジケーターはタイプCポートの横にあり

使用中は見えない仕様です。

「Hight」モードでは約9時間点灯。

電池残量が少なくなるとバッテリー保護モードが働き微弱点灯になります。

その際は充電してください。

筐体の上下に u1/4 カメラネジを搭載しています。

三脚やZEROPOD38、その他カメラアクセサリーが取り付け出来ます。

あなたのアイデア次第で色々な楽しみ方をお楽しみください。

SIZE:H102mm Φ42mm

WEIGHT:About 100g(18650 3350mah バッテリー込み)

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

