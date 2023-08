Yohji Yamamoto POUR HOMME 20AW

【表記サイズ】2

Yohji Yamamoto 20AW ピークドラペルジレベスト

肩幅33cm、身幅48cm、着丈58cm

【素材】毛100%、別布:綿100%、裏地:キュプラ100%

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ヨウジヤマモト 商品の状態 目立った傷や汚れなし

