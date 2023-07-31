有名ブランド 美品　yohji yamamoto supreme コラボシャツ　L シャツ

yohji yamamotoとsupremeのコラボシャツです。

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サイズはLです。

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一度だけ着用しましたが、汚れ破れ割れなどない美品です。

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一度は着用しておりますので、ご理解ある方のみご購入ください。

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ご質問あればどうぞ。

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カラー···ホワイト

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袖丈···長袖

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素材···コットン

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季節感···春、夏、秋、冬

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カラー···ホワイト

スナップオン ツナギ snap-on

袖丈···長袖

商品の情報 商品のサイズ L ブランド シュプリーム 商品の状態 目立った傷や汚れなし

yohji yamamotoとsupremeのコラボシャツです。サイズはLです。一度だけ着用しましたが、汚れ破れ割れなどない美品です。一度は着用しておりますので、ご理解ある方のみご購入ください。ホームクリーニング後の綺麗な状態でお渡し致します。supremeオンラインの納品書があります。ご質問あればどうぞ。カラー···ホワイト袖丈···長袖素材···コットン季節感···春、夏、秋、冬kawssupremenoahkithverdygirl's don't cryasscnikeadidasvloneoffwhiteairmaxyeezystussydunkjordanシュプリームナイキアディダスエアマックスイージーカウズカラー···ホワイト袖丈···長袖

商品の情報 商品のサイズ L ブランド シュプリーム 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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