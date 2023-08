カラー···マスタードイエロー

【か様様】サルエルパンツ(2点)✿黒留袖✿着物✿和モダン(着物リメイク)

パンツ丈···クロップド・半端丈

【定価57,750】LEMAIRE ASYMMETRICAL BERMUDA

柄・デザイン···無地

LIMI feu [リミ フゥ]ワイドパンツ

季節感···春、秋、冬

45rpm ガウチョパンツ ホワイト ストライプ レディース



イッセイミヤケ me クロップド ワイドパンツ

以前こちらで未使用品を譲っていただきました。

GASA ギャザーキュロットパンツ 導かれた場所

私は、2,3回着用しました。

麻100%のワイドパンツ

プリーツプリーズで似たような物を購入しましたのではこちらを出品します。

ヒグチユウコ パンツ ボリス雑貨店 眼花 ひとつめちゃん

まだ、迷っています…。

【か様様】サルエルパンツ(2点)✿黒留袖✿着物✿和モダン(着物リメイク)



【定価57,750】LEMAIRE ASYMMETRICAL BERMUDA

カラーはマスタードイエロー、少し暗めの黄色です。

LIMI feu [リミ フゥ]ワイドパンツ

光沢はなくマットな生地。透け感はありません。

45rpm ガウチョパンツ ホワイト ストライプ レディース

伸縮性のある生地なので多少前後しますが

イッセイミヤケ me クロップド ワイドパンツ

裾幅は約35×2センチです。

GASA ギャザーキュロットパンツ 導かれた場所



麻100%のワイドパンツ

プリーツプリーズやオムプリッセ同じく

ヒグチユウコ パンツ ボリス雑貨店 眼花 ひとつめちゃん

縦にプリーツがかかっています。

【か様様】サルエルパンツ(2点)✿黒留袖✿着物✿和モダン(着物リメイク)



【定価57,750】LEMAIRE ASYMMETRICAL BERMUDA

素人、保管、チェック、採寸です。

LIMI feu [リミ フゥ]ワイドパンツ

ご購入の際は、ご理解、ご了承願います。

45rpm ガウチョパンツ ホワイト ストライプ レディース



イッセイミヤケ me クロップド ワイドパンツ

折りたたんでの発送となります。

GASA ギャザーキュロットパンツ 導かれた場所

たたみシワはご了承ください。

麻100%のワイドパンツ



ヒグチユウコ パンツ ボリス雑貨店 眼花 ひとつめちゃん

#A POC

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ミーバイイッセイミヤケ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

カラー···マスタードイエローパンツ丈···クロップド・半端丈柄・デザイン···無地季節感···春、秋、冬以前こちらで未使用品を譲っていただきました。私は、2,3回着用しました。プリーツプリーズで似たような物を購入しましたのではこちらを出品します。まだ、迷っています…。カラーはマスタードイエロー、少し暗めの黄色です。光沢はなくマットな生地。透け感はありません。伸縮性のある生地なので多少前後しますが裾幅は約35×2センチです。プリーツプリーズやオムプリッセ同じく縦にプリーツがかかっています。素人、保管、チェック、採寸です。ご購入の際は、ご理解、ご了承願います。折りたたんでの発送となります。たたみシワはご了承ください。#A POC

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ミーバイイッセイミヤケ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

【か様様】サルエルパンツ(2点)✿黒留袖✿着物✿和モダン(着物リメイク)【定価57,750】LEMAIRE ASYMMETRICAL BERMUDALIMI feu [リミ フゥ]ワイドパンツ45rpm ガウチョパンツ ホワイト ストライプ レディースイッセイミヤケ me クロップド ワイドパンツGASA ギャザーキュロットパンツ 導かれた場所麻100%のワイドパンツ