1992年のリカちゃん誕生25周年を記念して製造された【ワールドリカちゃん】です。

DM03 bjd 1/6 ドール本体 Lilliel 球体関節人形 ハンドメイド

イギリス・スペイン・アラブ・スイス・中国・インド・オランダ・日本・韓国・アメリカ 各国の民族衣装を身に纏ったリカちゃんが10体入ったBOX仕様で販売されました。

マシュマロちゃん オダニミユキ チェリーちゃん 新品未開封



専用ページです。イーマリーハンドメイド。

こちらのリカちゃんは、元々箱入新品の状態でドール専門アンティークショップで販売されていたものですが、お客さんからの強い要望があったとのことで、単品販売されることになり、袋に個包装された状態で入手いたしました。

★アンティークビスクドール★アンティークビスクヘッドのきのこ★N

しかしバラ売りになったことで、BOX販売時よりも、更に大幅なプレ値がつけられてしまい、『こんなことになるのなら、BOXで購入しておけば良かった。』と散々後悔しました。( T∀T)

ニッコリちゃん ドール❤️



TommyXGigi バービー お人形本体のみ

そのような理由で、箱は付属しませんが、未使用新品で購入したものになります。

ジニーちゃん ヴォーグドール

入手後は画像9枚目のように未使用のままキャッスルのプラ箱に入れ、段ボール内で保管していました。

超希少2003年・南の島のリカちゃん❤斎門富士男 写真集付きBOX



断捨離セール!【グレースケリー バービー】ドールのみ☆裏窓☆

購入時より、おでこ辺りにうっすらと赤くなっている箇所がありましたので、画像8枚目にてご確認下さい。

ボークス DD Fate セイバー ヘッド セイバーの私服&ぬいぐるみセット

また、髪の毛を束ねたゴムが経年劣化を起こしていますので、画像6枚目にて状態をご確認下さい。

harmonia bloom ユリ 花本はぐみ衣装Aセット おまけ付き



フランクリンミント社製 マリリンモンローフィギア

ワールドリカちゃんは、1体ごと各国の民族に合わせて肌の色や目の色なども微妙に変えるなど、とても手の込んだ一品となっております。

WY52 BJD ドール衣装 セーラーふく 4分 ロングシャツ 4点セット

後年、箱や仕様が変更されたワールドリカちゃん・別バージョンも存在しますが、こちらは間違いなく初期のワールドリカちゃんになりますので、お探しの方がいらっしゃいましたら、ご検討下さい。

BJD 1/3 ドール本体 球体関節人形 ハンドメイド5

よろしくお願いします。

人形(キズなし)服2枚と靴セット★値下げ不可



ブライスアウトフィット ブライスお洋服 作家様 9nainai



木茶動物園 エーデルワイスネコ Pink 1/4 MDD MSD KUMAKO



ラプンツェル ディズニー 人形



Specialハンドメイドぬいぐるみ♡ブルーのスズランとにっこり☺︎パンダちゃん

★値引き交渉はご遠慮下さいm(_ _)m

週末お値下げ☆未開封☆18周年アニバーサリー ●リーディングレディ ルーシー



キャンディ人形 いがらしゆみこ 昭和レトロ

★適時、価格変更を致しております。

ファニーフェイスのミニョネット

値下げだけではなく、値上げすることもあります。ご理解下さい。

FR-Nippon Misaki On the go バービー バービー人形



SHL様専用★カスタムアイシードール*No.36* オープンマウス

★長期間の自宅保管品にご理解のある方のみ、ご検討をよろしくお願い致します。

木製 家具☆小物付き ハンドメイド ドールハウス ブライス リカちゃん 高さ40



❁Kemenonawa様 専用❁ ……その❶

********************

猫 羊毛フェルト☆スコティッシュフォールド☆白猫☆イースター

この他にも リカちゃん、 ジェニー 、バービー なども多数出品しております。お時間がありましたら、是非ご覧下さい(^-^)

★⭐︎M⭐︎★様専用 あみぐるみ ストラップ

********************

ティムガン洋服バービーTIMGUNN限定Barbie

J-13

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

1992年のリカちゃん誕生25周年を記念して製造された【ワールドリカちゃん】です。 イギリス・スペイン・アラブ・スイス・中国・インド・オランダ・日本・韓国・アメリカ 各国の民族衣装を身に纏ったリカちゃんが10体入ったBOX仕様で販売されました。こちらのリカちゃんは、元々箱入新品の状態でドール専門アンティークショップで販売されていたものですが、お客さんからの強い要望があったとのことで、単品販売されることになり、袋に個包装された状態で入手いたしました。しかしバラ売りになったことで、BOX販売時よりも、更に大幅なプレ値がつけられてしまい、『こんなことになるのなら、BOXで購入しておけば良かった。』と散々後悔しました。( T∀T)そのような理由で、箱は付属しませんが、未使用新品で購入したものになります。入手後は画像9枚目のように未使用のままキャッスルのプラ箱に入れ、段ボール内で保管していました。購入時より、おでこ辺りにうっすらと赤くなっている箇所がありましたので、画像8枚目にてご確認下さい。また、髪の毛を束ねたゴムが経年劣化を起こしていますので、画像6枚目にて状態をご確認下さい。ワールドリカちゃんは、1体ごと各国の民族に合わせて肌の色や目の色なども微妙に変えるなど、とても手の込んだ一品となっております。後年、箱や仕様が変更されたワールドリカちゃん・別バージョンも存在しますが、こちらは間違いなく初期のワールドリカちゃんになりますので、お探しの方がいらっしゃいましたら、ご検討下さい。よろしくお願いします。★値引き交渉はご遠慮下さいm(_ _)m★適時、価格変更を致しております。値下げだけではなく、値上げすることもあります。ご理解下さい。★長期間の自宅保管品にご理解のある方のみ、ご検討をよろしくお願い致します。********************この他にも リカちゃん、 ジェニー 、バービー なども多数出品しております。お時間がありましたら、是非ご覧下さい(^-^)********************J-13

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

オビツ11 服 アウトフィット ウサミミOP 2点set 1568バービー スキッパー 人形と衣装 赤ちゃん ヴィンテージ˗ˏˋ ぴのこ様 専用ページ ˎˊ˗リカちゃんキャッスル おたのしみドール たまき 新品未開封 escドール稀少!!黒髪ロングヘアーの超~♥️可愛いジェジェちゃん☆リボーンドールのお友達にMSD(40cm)お洋服セット③男の子カスタムアイシードール ブライスドールではありません夢見るバレリーナチェルシー【本日限定値下げ中】ミディブライス キュートリトルディー 本体 アウトフィット