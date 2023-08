create clair クリエイト クレイル ニット ワンピース

カーディガンとしても使えるニットワンピースです!

たくさんのスモッキング刺繍が美しいです。

生地はオーストラリア産のファインメリノが使用されており、柔らかく伸びやかなでもっちりした質感です♪

ミルクティーのようなカラーも素敵です。

3回ほど着用しましたので、中古品であることをご理解の上、ご購入いただければと思います。

着画は私です。画像及び文章の転用はやめていただくようお願いいたします。身長は168cmです。

サイズ一覧

肩幅41

袖丈59

身幅37

着丈117

【ご覧いただきありがとうございます】

♦︎2点ご購入で ¥500 OFF

♦︎3点ご購入で ¥1,000 OFF

♦︎4点ご購入で ¥2,000 OFF

※価格を変更しますので、まとめ買いの方は購入申請前にコメントをお願いします。

他にも素敵なお洋服を多数出品しておりますので、是非ご覧になってください*

STUDIOUS、kotohayokozawa、soduk、noir kei、コムデギャルソン、malamute、toga、sacai、akikoaoki、issey、murral、fumie tanaka、kishidamiki、chika kisada、belper、yuki shimane、baserange、soduk、perverze、kotona、ebony、irene、babaco、fetico、ponti、nagonstans、lokitho、femment、rokh、cinoh、reracs、inscrire、akiranaka、malamute、nagonstans、ENFOLD、ezumi、toga、yohei ohno、seivson、support surface、TAN、ujoh、muveil、pheeta、rito、LEINWAND、irene、photocopieu、iirot、maison eureka、clane、pheeny、ujoh、yuki shimane、mm6、などが好きな人にもオススメです。

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE 商品の状態 目立った傷や汚れなし

