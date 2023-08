から厳選した MAMMUT マムート PERTEX ATLAS Hooded Down S ダウンジャケット

購入希望の方は一度プロフィールをご覧になるようにお願いします。

●ブランド

MAMMUT

マムート

ATLAS Hooded Down Women

アトラス フーデッド ダウン ジャケット

JP1010-13732

正規店購入品

●サイズ表記

レディース

S

●実寸

着丈 60cm

身幅 48cm

裄丈 80.5cm

若干の誤差はご了承ください。

●状態

特筆する汚れ、ダメージ等御座いません。

●管理 :sky

商品の情報 商品のサイズ S ブランド マムート 商品の状態 目立った傷や汚れなし

購入希望の方は一度プロフィールをご覧になるようにお願いします。●ブランドMAMMUTマムートATLAS Hooded Down Womenアトラス フーデッド ダウン ジャケットJP1010-13732正規店購入品●サイズ表記 レディースS●実寸着丈 60cm身幅 48cm裄丈 80.5cm若干の誤差はご了承ください。●状態特筆する汚れ、ダメージ等御座いません。●管理 :sky

