GUCCI グッチ オリジナルGGキャンバスベースボールキャップ

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

★サイズ

表記XLサイズ

頭囲:約60cm(ベルクロ調整)

高さ:約12cm

ツバの長さ:約7cm

平置き寸法(若干の誤差はあります)

★カラー

ブラック

★商品状態

数回着用しました中古品のため若干ダメージあり。

特別目立つ汚れ、傷、シミなどはありません。

★購入場所

韓国ソウルGucci正規店

商品の情報 ブランド グッチ 商品の状態 やや傷や汚れあり

