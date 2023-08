ハイドアンドシークのフーディーになります。サイズはSサイズになります。

購入して開封もしていない、完全新品未使用になります。Sサイズはかなり販売数も少なく、即完売でした。大きめな作りなので、性別問わず着用出来ると思います。

12ozボディを使用したプルオーバーフーディ

サイドリブとなっており、堅牢性も高くシーズンアイテムとして重宝します。

バックにブランドロゴ、両袖にファイヤーフレームがプリントされております。

サイズ S

カラー ウォッシュブルー

素材 コットン75% ポリエステル25%

S : 身幅56cm / 着丈66cm

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ハイドアンドシーク 商品の状態 新品、未使用

