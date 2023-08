お歳暮 PlayStation SONY VITA アクアブルー PCH-2000 携帯用ゲーム本体

ご覧いただきありがとうございます。

即購入OK!

大幅なお値下げ交渉はご遠慮くださいm(_ _)m

【商品名 】

SONY PlayStation VITA PCH-2000 アクアブルー

PSVITA PSvita PlayStation Vita

プレイステーション・ヴィータ

ソニー ケータイゲーム機 ゲーム機

【型 番 】

PCH-2000

【仕入先 】

古物商取得

リサイクルショップ

【内容物 】

写真のものが全てになります。

本体のみとなります。

【状 態 】

汚れがありますので画像をご確認ください。

画面ヤケがなく目立つ傷が無かったので美品の商品になります。

動作確認済み

あくまでも中古商品の為、完璧を求める方は御遠慮下さい。

・発送について

水濡れ対策をして、出来る限り箱に傷が付かないように配慮させていただきます。

プレーステーション VITA



商品コード:d@tg128-F

ご覧いただきありがとうございます。即購入OK!大幅なお値下げ交渉はご遠慮くださいm(_ _)m【商品名 】PSVITA PSvita PlayStation Vitaプレイステーション・ヴィータソニー ケータイゲーム機 ゲーム機【型 番 】PCH-2000【仕入先 】古物商取得 リサイクルショップ【内容物 】写真のものが全てになります。本体のみとなります。【状 態 】汚れがありますので画像をご確認ください。画面ヤケがなく目立つ傷が無かったので美品の商品になります。動作確認済みあくまでも中古商品の為、完璧を求める方は御遠慮下さい。・発送について水濡れ対策をして、出来る限り箱に傷が付かないように配慮させていただきます。商品コード:d@tg128-F

