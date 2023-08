フォロー割引き&まとめ買い割引きはじめました

【商品説明】

our legacy LESS BORROWED SHIRT」 46



POLO ポロ ラルフローレン 半袖 シャツ L 総柄 VINTAGE CAMP

ヴィンテージ PENDLETON ペンドルトン 70sタグ レザーエルボーパッチ チェック柄 ウールシャツ

サンローラン スクエアドット シャツ



新品 Msize 百虎 Pink SunSurf Special Edition

◉ブランド : PENDLETON

ロンハーマン オンブレ チェック シャツ シャドーチェック ブロック XL相当



20SS テンダーロイン 半袖 デニム シャツ

◉着用感 : M

ロフトスキードッキングオーバーサイズシャツ[xlilloy-3KrYKbfR2]

◉表記サイズ : M

Our legacy BORROWED BD SHIRT 50 22aw

(カテゴリーは着用感のサイズを記載させていただきます。実寸サイズを参考にお願い致します)

BOHEMIANS ボヘミアンズ 中華料理 柄 長袖 アロハシャツ



SON OF THE CHEESE サノバチーズ Skeleton Shirt

◉実寸サイズ(平置き) : cm

BARBA バルバ クレリックシャツ 40

着丈 : 64.5

Engineered Garments Pop Over BD Shirt

肩幅 : 44

*ジェラード JELADO 刺し子 長袖 ワークシャツ トップス M

身幅 : 50.5

ステラマッカートニー STELLA McCARTNEY 半袖シャツ 総柄

袖丈 : 54

UNDERCOVER 99ss relief期 半袖シャツ



visvim★バンダナ付きデニムシャツ/2

◉素材 : ヴァージンウール 100%

◾️入手困難商品◾️Supreme Mini Floral Rayon



niceness sly mサイズ

◉カラー : ブルー(青) × オフホワイト 基調

DRESSEDUNDRESSED XXL PINSTRIPEシャツ 菅田将暉着用

(多少の色合いの誤差はご了承ください)

90s Nike MLB ホワイト ソックス ゲームシャツ ベースボールシャツ



RalphLaurenラルフローレン半袖BDシャツメンズパステルイエロー黄L

◉ポイント :

ザ・リアルマッコイズ アロハシャツ ゴジラ BOU・KEN・OH

古着特有のヴィンテージ・一点物アイテム

SOUTH POLE 半袖シャツ サイズL サウスポール B系 グラデーション

レアな雰囲気がたまらない商品です

DOUBLE RL オックスフォード 長袖シャツ M



タグ付きデッド 90s ポロ ラルフローレン オープンカラー 開襟 長袖 シャツ

◉状態 :

sacai 21ss Print Mix Shirt

目立つ傷、汚れはないと思います

naptime カーキシャツ



TERRACE CLUB 40s50s アロハシャツM 15-15 1/2 茶

#ペンドルトン古着堂 A-3387 A-2090t10

Needles S.C. Army Shirt S カーキ

#古着堂

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ペンドルトン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ペンドルトン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

