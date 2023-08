ナイキ ウィメンズ ダンク ロー ダーク ドリフトウッド

新品・未使用

NIKE.com購入

ウィメンズ27cm、メンズ26.5cm相当

6枚目の画像のようにシューレースのほつれが購入時からありましたのでご了承下さい。

こちらのサイズはかなり数が減ってきています。この機会にご検討よろしくお願いします。

カラー...ブラウン

スニーカー型...ローカット

履き口...紐

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

ナイキ ウィメンズ ダンク ロー ダーク ドリフトウッド新品・未使用NIKE.com購入ウィメンズ27cm、メンズ26.5cm相当6枚目の画像のようにシューレースのほつれが購入時からありましたのでご了承下さい。こちらのサイズはかなり数が減ってきています。この機会にご検討よろしくお願いします。カラー...ブラウンスニーカー型...ローカット履き口...紐

