エンジニアードガーメンツ ワーカデイのベイカーパンツになります。

リップストップコット生地のクレイジーパターンとなりEGらしい捻りの利いたデザインとなっております。

生地は薄過ぎず厚すぎない通年お使いただける厚みとなっております。

シルエットはややゆったりしています。

状態は数回洗濯したのみでほとんどアタリもでておらず状態良いです。

サイズS

ウェスト80センチ

股上 33センチ

股下 70センチ

裾幅 23センチ

以下がお好きな方もどうぞ

商品の情報 商品のサイズ S ブランド エンジニアードガーメンツ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

エンジニアードガーメンツ ワーカデイのベイカーパンツになります。リップストップコット生地のクレイジーパターンとなりEGらしい捻りの利いたデザインとなっております。生地は薄過ぎず厚すぎない通年お使いただける厚みとなっております。シルエットはややゆったりしています。状態は数回洗濯したのみでほとんどアタリもでておらず状態良いです。サイズSウェスト80センチ股上 33センチ股下 70センチ裾幅 23センチ以下がお好きな方もどうぞSupreme シュプリーム HumanMade ヒューマンメイドCOMME des GARCONS コムデギャルソンTHE INOUE BROTHERS イノウエブラザーズAiE エーアイイーINVERALLAN インバーアランSOPH ソフUNDER COVER アンダーカバー Patagonia パタゴニアARC'TERYX アークテリクスTHE NORTH FACE ザ・ノースフェイスGloverall グローバーオールEngineered Garments エンジニアードガーメンツOld Joe オールドジョーW taps ダブルタップスNeighborhood ネイバーフッドRon Herman ロンハーマンComoli コモリNigel Cabourn ナイジェルケーボンNeedles ニードルスUNITED ARROWS ユナイテッドアローズBEAMS ビームスSHIPS シップス EDIFICE エディフィスJournal standard ジャーナルスタンダード Fidelity フィデリティ

