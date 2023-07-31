ずっと気になってた 5035　シンプルキャビネット幅90 NT リビング収納

【値引き交渉大歓迎】定価：27,280円

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新品 本土送料無料 フレッシュ ローチェストＮｅｏ

◆商品寸法

[67608]英国ヴィンテージ サイドボード / カスタム アイアンヘアピンレッ

・幅900

【値下げしました】ニトリ ダリア 食器棚 キッチンボード ブラウン

・奥行き400

【4日まで】 IDEE GARNITURE BASKET S Gray 新品

・高さ900

値下げ☆テレビボード120㌢ 北欧 ウォールナット おしゃれ すりガラス



テレビ台 IKEA ホワイト ヘムネス 182㎝

◆状態

イタリア 5段チェスト キャビネット 猫脚

・3.4枚目 右側板つぶれ、めくれ

▲欅風 書斎机 平机 現代

・5枚目 天板前右角めくれ

【送料込】コンソール 横幅100cm

・6枚目 前板左下角つぶれ

BoConcept ボーコンセプト テレビボード



icca アンティーク 古家具 食器棚 キャビネット 引き出し ※値下げ中

◆配送

ＣＡＶジャパン 3.1chシアターラック 130cm

・佐川急便(玄関受け渡し)

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【送料込】テレビ台 HAMILeX F-1434 幅145.4㎝ 55インチ対応

◆注意事項

【送料無料】テレビ台 テレビボード テレビスタンド

①目視出来る限りの傷、イタミは写真にて添付致しますが配送・梱包時に擦り傷などが発生する可能性はありますのでご承知ください。

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nanamihope 様 専用 中国アンティーク コンソール

②購入検討時、自宅の設置位置まで商品が入るか否かをしっかりとご確認下さい。

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③発送させて頂く地域は沖縄本島・離島を除く北海道・本州・四国・九州にて限定させて頂きます。誠に勝手ではございますがどうぞよろしくお願いします。

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【最終値下げ】テレビボード ウォールナット 180㎝

④梱包たのメル便で配送するか、佐川急便にて配送するかは、勝手ながらこちらで設定させていただいております。ご要望であれば変更することは可能ですが、追加料金がかかってくる場合がございますのでご了承の下さい。

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★訳あり★【新品】アンティーク風 チェスト レトロモダン アウトレット

◆当店の紹介

古家具 総桐 無垢 古い 桐箪笥 整理箪笥 抽斗 2段 ローボード レトロ



イタリア製 クラシカル家具 象嵌細工 サイドテーブル 引き出し付き 観音扉

☆当店で取り扱っている商品は以下の通りになっております。

IKEA HELMER イケア ヘルメル 引き出しユニット

・配送中にキズがあった商品

レトロな木製サイドボード

・出荷したが返品された商品

【幅81cm】Tonny フラップ扉キャビネット

・展示品又は中古商品

カリモク60 収納家具

通常価格よりは安価にてご提示させて頂いておりますが、その為一品物となっておりますので数に限りがございます事をご了承下さい。

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☆あくまで新古品・中古品または展示品等になりますので、メーカー品の新品をお求めの方はご要望に沿わない事もありますのでご注意下さい。

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

【値引き交渉大歓迎】定価：27,280円◆商品寸法・幅900・奥行き400・高さ900◆状態・3.4枚目 右側板つぶれ、めくれ・5枚目 天板前右角めくれ・6枚目 前板左下角つぶれ◆配送・佐川急便(玄関受け渡し)◆注意事項①目視出来る限りの傷、イタミは写真にて添付致しますが配送・梱包時に擦り傷などが発生する可能性はありますのでご承知ください。②購入検討時、自宅の設置位置まで商品が入るか否かをしっかりとご確認下さい。③発送させて頂く地域は沖縄本島・離島を除く北海道・本州・四国・九州にて限定させて頂きます。誠に勝手ではございますがどうぞよろしくお願いします。④梱包たのメル便で配送するか、佐川急便にて配送するかは、勝手ながらこちらで設定させていただいております。ご要望であれば変更することは可能ですが、追加料金がかかってくる場合がございますのでご了承の下さい。◆当店の紹介☆当店で取り扱っている商品は以下の通りになっております。・配送中にキズがあった商品・出荷したが返品された商品・展示品又は中古商品通常価格よりは安価にてご提示させて頂いておりますが、その為一品物となっておりますので数に限りがございます事をご了承下さい。☆あくまで新古品・中古品または展示品等になりますので、メーカー品の新品をお求めの方はご要望に沿わない事もありますのでご注意下さい。

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

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