メインカラー:ホワイト

Nike Air Jordan 1 Wear Away ジョーダンウェアアウェイ

サイズ:26.5cm(7½)

購入してから数十回程度履きましたが、表側の大きな目立つ傷、汚れはないと思います。

(こちらは個人保管なので多少の違いはご了承ください)

コレクション整理のために出品致します。

出来る限りご希望に添えるよう致しますので、お気軽にコメントよろしくお願いします。

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド グッチ 商品の状態 やや傷や汚れあり

