新規リプレイスのため出品いたします。

発売日の2020年に購入しました。

使わない時は防湿庫に入れ保管していたのでめちゃくちゃ綺麗な状態です。

フラッグシップモデルで3年しか経っておらずまだまだ現役で使用できます。

液晶はフィルムを貼った状態でお渡しします。

中は初期化済みです。

カメラストラップはpeak design を使用していたので付いていたものは未使用です。

バッテリーは純正バッテリーと充電器

おまけとしてサードパーティ製のバッテリー2つと充電器をおつけします。

最後の写真にシャッター回数などの表示写真を載せています。

同封物の詳細といたしまして…

OM-D E-M1 Mark III 本体

純正ストラップ

リチウムイオン充電池(BLH-1)

リチウムイオン電池急速充電器(BCH-1)

USBケーブル

サードパーティ製のバッテリー2つと充電器

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

レンズキットの12-40mm f2.8 Proをつける場合5万円プラスし専用で投稿します。コメントで受け付けます。

レンズはKenkoのプロテクター付きでお渡しします。

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

#オリンパス #OLYMPUS

サイズ…約134.1mm(W)×90.9mm(H)×68.9mm(D)

重量…CIPA準拠、付属充電池およびメモリーカード含む、アイカップなし:580g

本体のみ:504g

記録媒体…記録媒体

スロット1:SD、SDHC(UHS-I / II)、SDXC(UHS-I / II)

スロット2:SD、SDHC(UHS-I)、SDXC(UHS-I)

センサーサイズ…形式

4/3型Live MOS センサー(マイクロフォーサーズ)

記録フォーマット…記録フォーマット

DCF2.0、Exif2.31

記録画像形式

JPEG、RAW(12bitロスレス圧縮)、JPEG+RAW

記録画像サイズ

RAW: 5184 x 3888 / JPEG: 5184 x 3888 ~ 1024×768

画質···4K、フルハイビジョン、ハイビジョン

その他は公式ホームページをご確認ください。

商品の情報 ブランド オリンパス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

