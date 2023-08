※必ず、プロフィール欄をご一読ください。

2023/5/25

取引キャンセルのため、再出品いたします。

TB201-03M

2020年春夏モデル

定価¥38,500

中古品です。

タグが付属します。

使用感ありますので、ご理解のある方向けです。

あらかじめご了承ください。

出品にあたり、洗濯を行っています。

一箇所、小キズあります(写真5)。

その他、使用感相応の細かいスレ等はありますが、シームテープの劣化は見受けられませんでした。

カラーは人気のブラック、Lサイズです。

防水・透湿シェルでありながら、とても動きやすく着心地の良いジャケットですので、これからの梅雨の時期にサッと羽織れる普段着として使い倒す、といった事も手軽にできるかと思います。

メルカリ専売品ですので、即納可能です。

ご質問等ありましたら、お気軽にコメント欄までお寄せください。よろしくお願いします。

カラー···ブラック

柄・デザイン···無地

以下、ブランド説明文より

定番になりつつあるTsurugi Lite Jacket 無駄な要素を排除しながら必要とされる機能を排除する事なく、実用的な一着に仕上げられた至極のジャケットです。 ウェア内の環境をドライに保つ機能をそのままに耐水圧と軽量化を大幅にアップデートした3 レイヤー素材Aqua Breath を採用。 すでに世界中で評価を得ているパターンをそのまま継承、すべての機能において日本の春夏の気候において、より理想的な製品にアップデートしました。

Fabric Aqua Breath

Weight 265g(Size M)

#tetonbros

#ティートンブロス

#ツルギ

#ツルギジャケット

#ツルギライト

#シェルジャケット

#マウンテンパーカー

#プルオーバー

#アウトドア

#登山

#防水

#透湿

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 やや傷や汚れあり

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 やや傷や汚れあり

