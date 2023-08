カラー···ブラック

登山やトレッキングから、スキーやスノーボードといったスノーシーン、タウンユースまで幅広く活躍するジャケット。

内側の専用ファスナーでインナーを連結できるジップインジップシステム対応モデルです。

表生地には防水透湿性に優れたハイベント2層構造を使用。

フロントはダブルフラップ仕様で雨や雪の浸入を防ぎます。

フードは調節しやすいワンハンドアジャスター対応。

■カラー:ブラック×ホワイト(ロゴ)

■サイズ:メンズS(着丈70身幅56)

■機能:

フロントダブルフラップ

ワンハンドアジャスター対応フーデット

デタッチャブルスノーカフ

20洗80点撥水加工

■定価33000円

●目立った傷や汚れもなくまだまだ着て頂けると思います。

生地もしっかりとしていて、とても暖かく着心地も良いです。

( ZIP IN ZIP対応モデルですので真冬も着用できます)

今の季節から春先まで長く着れます。

スノーボードのウェアとしても使用できます。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ザノースフェイス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

