2022年春の 【新品未開封】final ZE8000 ワイヤレスイヤホン [ホワイト] イヤフォン

「8K SOUND」が各種レビューでも絶賛されている、フラッグシップ級ワイヤレスイヤホン、final ZE8000です。

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なかなか手に入らず複数方面で入手手配していましたが、結果的に２個入手でき、予備として保管していた１個を出品します。

グルーヴコースター×がうる・ぐら ワイヤレスイヤホン ホロライブ

※新品未開封品、シールついています。

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final (ファイナル) ZE8000 フラッグシップ級ワイヤレスイヤホン 8K SOUND・Bluetooth 5.2・IPX4防水・接続が安定なaptX Adaptive対応・Snapdragon Sound対応・音楽・リモートワーク・スポーツ (White)

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【VGP2023ダブル受賞】

AirPods Pro MLWK3J/A 2021 未開封

日本国内最大級を誇るオーディオビジュアルアワード VGP2023特別賞イヤホン大賞・金賞ダブル受賞。

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【全く新しい音楽体験 8K SOUND】

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音の情報量を徹底的に高めることで、本来の音の質感をそのまま感じとることができます。この新しいサウンドは誰もが体感できる新しい音楽体験です。これまで強調感に隠れて感じられなかった繊細な音をしっかりと聴き取ることができ、いつも聴く曲の中から初めて気がつく音を感じることができます。

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Shokz OpenRun Pro ブラック

【圧迫感のないノイズキャンセリング搭載】

Bose ボーズ QuietComfort Earbuds Ⅱ 充電ケースのみ

一般的なANC（アクティブノイズキャンセリング）はその原理上、時間遅れが発生し低域がこもるなど再生音に影響を与えます。ANCの効果を高めると圧迫感から「ノイキャン酔い」となることもあります。ZE8000は独自開発のアルゴリズムにより、原理的に音質と圧迫感のない心地よさを優先したANCを搭載しています。

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【Sony WF-1000XM4】ソニーワイヤレスイヤホン

【専用アプリfinal CONNECT】

Astell&Kern BillieJean イヤホン

ノイズキャンセリング／外音取り込みの4つのモード切り替え・簡単にプロのエンジニアような音質調整が可能な「Pro イコライザー」の設定・自分の最適な音量にピッタリ調整ができるようになる「ボリュームステップ最適化」の設定・音声ガイダンスの言語切り替え（日本語/ 英語）・「8K SOUND＋モード」への切り替え

【新品】ホロライブ グルーヴコースター wireless イヤホン がうるぐら



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【パッケージ内容】

【ほぼ新品】ゼンハイザー SENNHEISER IE 400 PRO

final ZE8000・充電ケース・専用イヤーピースfinal TYPE Q - SS/S/M/L/LL 5サイズ・USB-C充電用ケーブル・交換用ダストフィルター・取扱説明書

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

「8K SOUND」が各種レビューでも絶賛されている、フラッグシップ級ワイヤレスイヤホン、final ZE8000です。なかなか手に入らず複数方面で入手手配していましたが、結果的に２個入手でき、予備として保管していた１個を出品します。※新品未開封品、シールついています。final (ファイナル) ZE8000 フラッグシップ級ワイヤレスイヤホン 8K SOUND・Bluetooth 5.2・IPX4防水・接続が安定なaptX Adaptive対応・Snapdragon Sound対応・音楽・リモートワーク・スポーツ (White)【VGP2023ダブル受賞】日本国内最大級を誇るオーディオビジュアルアワード VGP2023特別賞イヤホン大賞・金賞ダブル受賞。【全く新しい音楽体験 8K SOUND】音の情報量を徹底的に高めることで、本来の音の質感をそのまま感じとることができます。この新しいサウンドは誰もが体感できる新しい音楽体験です。これまで強調感に隠れて感じられなかった繊細な音をしっかりと聴き取ることができ、いつも聴く曲の中から初めて気がつく音を感じることができます。【圧迫感のないノイズキャンセリング搭載】一般的なANC（アクティブノイズキャンセリング）はその原理上、時間遅れが発生し低域がこもるなど再生音に影響を与えます。ANCの効果を高めると圧迫感から「ノイキャン酔い」となることもあります。ZE8000は独自開発のアルゴリズムにより、原理的に音質と圧迫感のない心地よさを優先したANCを搭載しています。【専用アプリfinal CONNECT】ノイズキャンセリング／外音取り込みの4つのモード切り替え・簡単にプロのエンジニアような音質調整が可能な「Pro イコライザー」の設定・自分の最適な音量にピッタリ調整ができるようになる「ボリュームステップ最適化」の設定・音声ガイダンスの言語切り替え（日本語/ 英語）・「8K SOUND＋モード」への切り替え【パッケージ内容】final ZE8000・充電ケース・専用イヤーピースfinal TYPE Q - SS/S/M/L/LL 5サイズ・USB-C充電用ケーブル・交換用ダストフィルター・取扱説明書

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

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