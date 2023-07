専用です。

専用です。アメリヴィンテージ LITTLE LINEN OVER JACKET ¥23,320とLITTLE LINEN PANTS ¥17,270 のセットアップになります。元々別売りの商品です。color ベージュLITTLE LINEN OVER JACKET 【サイズ】フリーLITTLE LINEN OVER PARTS【サイズ】Mサイズ ウエスト:64〜70cmヒップ:90cm股上:30cm股下:68cmわたり幅:29cm裾幅:26cm2回着用程度の美品ですが小さな傷、汚れ等見落としがある可能性がございます。自宅保管、中古品の為神経質な方はご遠慮下さい。

