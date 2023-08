人気の雑貨がズラリ！ BALLISTICS 新品 JM オリーブドラブ PILLOW CAMPING 寝袋/寝具

バリスティクス JM キャンピングピロー&ケース[BSPC-JM02]

▼ジェリー鵜飼さんのご要望を盛り込んでデザインしたキャンピングピローになります。

表面と収納ケースのグラフィックと生地色の選定は鵜飼さんにしていただきました。

以下、鵜飼さんからのリクエストです。

1. キャンプ用のマクラって朝起きると大概どこかにふっ飛んで居なくなる。

→ マットに固定できるストレッチコードを設置。

2. 就寝の際枕元に「スマホ」「ヘッドランプ」「車のキー」「メガネ」を備えたい。

→ 両サイドのパネルにポケットやDカンを複数配置。

3&4. 収納性と寝心地を兼ね備えたい。

→ 枕の内容物(ウレタンチップと化繊綿)を幾度となくブレンドし直し最適な硬さと復元性、収納性のバランスをとりました。更にマクラのサイドポケットにしまえるコンパクトな収 納ケースも作製。

5. 肌触りや衛生面も大事。

→ 肌触りの良い起毛素材を選び、カバーも取り外して洗えるようにしました。

※ より軽量性(携帯性)を求められる際は、カバーのみを携行し着替えや防寒具等を詰め込んでご利用いただいてもよいかもしれません。

■仕様

【カラー】グレー、オリーブドラブ、リアルツリー、サンドベージュ

【素材】

枕カバー/ポリスウェード:P100%

別布:Ny93%P7%

枕本体:ウレタンチップ 、ポリエステル綿

収納袋/表地:P100%

【サイズ】

枕本体サイズ/ 縦約25cm×横約43cm×高さ約10cm

収納時サイズ/直径約15cm×高さ約27cm

【重さ】約360g

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

