ご覧いただきありがとうございます。

定価¥27,280 【新品・未使用】 SABBAT13(サバト) ジャケット

プロフィール一読ください。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド デビロック 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ご覧いただきありがとうございます。プロフィール一読ください。▼Brand:DEVIROCK▼No:AF02-TKJ09▼Color:Black※なるべく自然光での写真を載せておりますが画像の色と実物の色が若干異なる場合がございます。神経質な方はお控えくださいませ。▼Material表地:ナイロン 100%裏地:ポリエステル 100%▼Size:M(実寸):50.0/61.0/58.0/77.0(肩幅/身幅/袖丈/着丈) ※素人採寸の為、多少の誤差はご了承下さい。▼サイズ感に関しまして自身での着用は一度もありません。実寸でのご確認をお願い致します。▼状態:USED特筆すべきダメージ等もなく状態は良い方かと思います詳しい状態は写真をご参考ください。▼AACD日本流通自主管理協会認定の古物店舗で購入しております▼サイズ感に関しまして自身での着用は一度もありませんのでお応えが難しい場合がございます写真上のものが全てになります▼畳んでの発送となります。たたみジワが付く可能性があります。ご理解頂ければ幸いです。返品はお受け出来ませんので、神経質な方はご遠慮下さい。▼あくまでUSED品になります。ご理解いただきご購入をお願い致します。▼素人なりに検品しておりますが、見落としている場合がございます。予めご理解お願い致します。▼評価の悪い方や新規の方はキャンセルさせていただく場合があります。 ▼他方面でも出品している為予告なく取消する場合がございます。予めご了承ください。よろしくお願い致します ■商品検索#marucoの部屋◆#saintlaurent #abathingape #bape #apc #humanmade #asap #90s #00s #doarat

即購入可!スーパーGT ARTA チームジャケットアークテリクス スコーミッシュフーディー M ブラック ロゴ ナイロンパーカー【希少デザイン】NIKE ナイロン 白タグ 90s 刺繍 スウッシュWTAPS ジャケット*新品未使用* グローリー glory ジャケットDOLCE&GABBANA ドルチェ&ガッバーナ ナイロンコート サイズLrajabrooke shirt jacket新作XLサッカーブラジル代表 2022W杯 アンセムジャケット90s UMBRO アンブロ ナイロンジャケット ベージュ レッド 在原みゆ紀Contrast Stitch Pullover Jacket 17FW