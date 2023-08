非常に高い品質 TOSHIBA REGZA レグザポータブルプレーヤー SD-P710SL DVDプレーヤー

TOSHIBA REGZA レグザポータブルプレーヤー SD-P710SL

TOSHIBA REGZA レグザポータブルプレーヤー SD-P710SL4K/UHD PLAYBACK: NO 4K/UHD PLAYBACK4K/UHD UPSCALE: NO 4K/UHD UPSCALEAd−DVD種類: DVD規格Ad−DVD記録面方式: Ad−DVD録再以外HDMI端子数(新): 0NETFLIX: NO NETFLIXTV/モニタTV有無: モニタTV付color: BLUEスーパーオーディオCD対応: スタンダードCD圧縮音楽再生機能有無種類: MP3録/再タイプ: 再生専用タイプ電源タイプ: AC/カー電源/バッテリーパックタイプ#東芝#TOSHIBA

AVOX ポータブルブルーレイディスクプレーヤー APBD-1080HK