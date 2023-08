人気ブランド新作豊富 chenille stussy S cap pro low キャップ

アメリカで買付した商品です♪

★新品★ NEWERA アスレチックス キャップ フラワー 7 5/8

日本未発売のものやアメリカでしか買えないレアな商品を多く取り扱ってます★

人と被りたくない方や珍しいデザインが好きな方に

気に入って頂けると嬉しいです♡

1点入荷物が多いので、早めにご検討して頂けますと幸いです。

良いお取引になりますよう心がけてお取引させていただきます。

商品状態

未使用新品

買付値

アメリカ

確実な正規品のみを買付しておりますので

ご安心してご覧下さいませ。

商品の情報 ブランド ステューシー 商品の状態 新品、未使用

